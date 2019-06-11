11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Криминал, Политика, Украина
Просмотров:

ГБР устанавливает причастность Порошенко к совершению преступлений

В настоящее время Государственное бюро расследований Украины завело четыре уголовных дела против представителей прежней власти.

Об этом в интервью киевскому журналу «Фокус» рассказала первый замглавы ГБР Ольга Варченко, давая оценку перспективам уголовных дела против экс-президента Порошенко, возбужденных по заявлению юриста Андрея Портнова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Заведено дело не в отношении Порошенко, а в отношении нескольких лиц, которые, возможно, причастны к преступлениям, описанным в заявлении Портнова. Мы расследуем четыре таких производства и проверяем на причастность к совершению преступлений ряд высокопоставленных лиц, в том числе и Порошенко. Они расследуются так же, как и все остальные. Сначала мы допрашиваем заявителя, потом проводим другие следственные действия. О какой-то конкретике говорить рано. Есть заявление, мы должны проверить каждый изложенный в нем факт», – сообщила Варченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть