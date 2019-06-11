ГБР устанавливает причастность Порошенко к совершению преступлений

11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

В настоящее время Государственное бюро расследований Украины завело четыре уголовных дела против представителей прежней власти.

Об этом в интервью киевскому журналу «Фокус» рассказала первый замглавы ГБР Ольга Варченко, давая оценку перспективам уголовных дела против экс-президента Порошенко, возбужденных по заявлению юриста Андрея Портнова.

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«Заведено дело не в отношении Порошенко, а в отношении нескольких лиц, которые, возможно, причастны к преступлениям, описанным в заявлении Портнова. Мы расследуем четыре таких производства и проверяем на причастность к совершению преступлений ряд высокопоставленных лиц, в том числе и Порошенко. Они расследуются так же, как и все остальные. Сначала мы допрашиваем заявителя, потом проводим другие следственные действия. О какой-то конкретике говорить рано. Есть заявление, мы должны проверить каждый изложенный в нем факт», – сообщила Варченко.