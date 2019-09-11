ГБР взялась за хищения на строительстве на военном полигоне ВСУ под Николаевом

11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Николаеве осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба государству в сумме около 37 млн грн при выполнении строительных работ на территории полигона “Широкий лан”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как отмечают в пресс-службе, по предварительной информации, причиной таких убытков стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком было заключено договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка и территории полигона “Широкий лан”: по условиям договора, объект должен быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена.

Ответственным за осуществление технического надзора лицом было назначено военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, который ненадлежащим выполнил определенные обязанности – не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору, отмечают в ГБР.

Как следствие, компания-строитель получила от МОУ 135 млн грн – 37 млн грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующую вред государству.

Квалификация ГБР: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, если они совершенные в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и небрежное отношение к военной службе, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Как отметили в бюро, досудебное расследование по данному делу продолжается.