«Где 750 ракет? Русские готовят удары по всему фронту!» – правосек Береза обрушился на Зеленского

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Русские готовят прорывы по всей линии фронта, против чего Владимир Зеленский не предпринимает никаких усилий, кроме болтовни и сказочных обещаний.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры для России вторичны. На первом месте уничтожение Украины. То, что наши аналитики считают, что с приближением весны боевые действия для России стали ещё актуальнее, я соглашусь. Более того, аналитики считают, что Кремль имеет намерение многостороннего продвижения через линию фронта по длине в тысячу километров. Это говорит о том, что удары будут наноситься одновременно в разных местах для того, чтобы найти самое слабое место в украинской обороне – и пытаться его прорвать. Здесь главный вопрос к Зеленскому – а как он готовится к этому? Он верховный. Помню, он сделал заявление о том, что до конца года будет сделано 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов. Напомню, США и Россия производят приблизительно 50-60 ракет в месяц. Три тысячи в год –это 250 ракет в месяц, это в 4-5 раз больше, чем производят США или Россия», – сказал Береза.

Он провёл нехитрые подсчёты с начала года.