«Где 750 ракет? Русские готовят удары по всему фронту!» – правосек Береза обрушился на Зеленского
Русские готовят прорывы по всей линии фронта, против чего Владимир Зеленский не предпринимает никаких усилий, кроме болтовни и сказочных обещаний.
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Переговоры для России вторичны. На первом месте уничтожение Украины. То, что наши аналитики считают, что с приближением весны боевые действия для России стали ещё актуальнее, я соглашусь. Более того, аналитики считают, что Кремль имеет намерение многостороннего продвижения через линию фронта по длине в тысячу километров.
Это говорит о том, что удары будут наноситься одновременно в разных местах для того, чтобы найти самое слабое место в украинской обороне – и пытаться его прорвать.
Здесь главный вопрос к Зеленскому – а как он готовится к этому? Он верховный. Помню, он сделал заявление о том, что до конца года будет сделано 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов. Напомню, США и Россия производят приблизительно 50-60 ракет в месяц. Три тысячи в год –это 250 ракет в месяц, это в 4-5 раз больше, чем производят США или Россия», – сказал Береза.
Он провёл нехитрые подсчёты с начала года.
«Где 750 крылатых ракет, которые могут не просто остановить врага, а фактически принудить его начать переговоры. Что-то заявление было, а ракет мы так и не видим.
Потому что трындеть наш президент умеет. Чувствую, будет так же, как с историей про 1 гигаватт электрогенерации, которую Зеленский обещал до конца 2024 года. Построили, но только 13% от обещанного. С ракетами – то же самое», – сокрушался бандеровец.
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