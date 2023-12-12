Где американские авианосцы у берегов Крыма? – в ВСУ ревнуют США к Израилю

Анатолий Лапин.  
12.12.2023 19:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 416
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Израиль, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Если бы США действительно хотели, чтобы Украина вернула контроль над Крымом, они прислали бы в Черное море свои авианосцы, как сделали это в случае с конфликтом Израиля и ХАМАС.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы США действительно хотели, чтобы Украина вернула контроль над Крымом, они прислали бы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Давайте проанализируем аналогичные события в Израиле и поддержку наших партнеров в Израиле. Перед тем, как израильская армия начала сухопутную операцию, кто приплыл к берегам? Авианосцы. По факту американцы показали свою поддержку, пришвартовав в воды Израиля свой флот, а даже не весь, а малую его часть, показав силу.

Если нам хотят помочь забрать Крым, то я не понимаю, почему флот США еще не пришел на Черное море и не помог нам это сделать с моря. Вот в этом вся проблема – мы видим аналогичные чаши весов, где какими силами помогают Израилю и где какими силами помогают нам», – заявил Ярославский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть