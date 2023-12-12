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Если бы США действительно хотели, чтобы Украина вернула контроль над Крымом, они прислали бы в Черное море свои авианосцы, как сделали это в случае с конфликтом Израиля и ХАМАС.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте проанализируем аналогичные события в Израиле и поддержку наших партнеров в Израиле. Перед тем, как израильская армия начала сухопутную операцию, кто приплыл к берегам? Авианосцы. По факту американцы показали свою поддержку, пришвартовав в воды Израиля свой флот, а даже не весь, а малую его часть, показав силу. Если нам хотят помочь забрать Крым, то я не понимаю, почему флот США еще не пришел на Черное море и не помог нам это сделать с моря. Вот в этом вся проблема – мы видим аналогичные чаши весов, где какими силами помогают Израилю и где какими силами помогают нам», – заявил Ярославский.