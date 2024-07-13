Где деньги, Зин? Соседи Украины загорелись строительством АЭС, но не знают, где взять $130 млрд
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Проблема этих планов – в отсутствии подтвержденных источников финансирования.
Агентство указывает, что государственные субсидии почти наверняка получат одобрение от Евросоюза, но их масштабы “пугают”.
“К примеру, в Польше в электрогенерации долгое время доминировал уголь, атомные электростанции в стране построят впервые. Правительство ведет переговоры о том, как финансировать реакторы Westinghouse Electric Co., предназначенные для ее первого завода, стоимость которых может превысить $30 млрд — сумму, эквивалентную всему оборонному бюджету страны на 2023 год или 3,9% валового внутреннего продукта”, — говорится в публикации.
Украина, если судить по маниловским прожектам ее чиновников от энергетики, планирует построить сразу 11 крупных атомных энергоблоков: девять по технологии АР1000 и два по технологии ВВЭР-100. Первые два американских энергоблока будут строиться на площадке Хмельницкой АЭС, один – на Ровенской, два – на Южноукраинской. Также рассматривается вариант со строительством новой Чигиринской АЭС, но он вынлядит совсем уж фантастичным.
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