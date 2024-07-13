Где деньги, Зин? Соседи Украины загорелись строительством АЭС, но не знают, где взять $130 млрд

Сергей Рыжов.  
13.07.2024 11:47
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, ЕС, Росатом, Строительство, Украина, Энергетика


Bloomberg посчитал, как дорого обойдутся новые атомные проекты, заявленные странами Восточной и Центральной Европы. Как известно, соседи Украины запланировали новые АЭС на 130 млрд евро. но денег на них пока нет.

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По данным издания, на данный момент единственные новые строящиеся атомные электростанции в Евросоюзе, — это один блок в Словакии (АЭС Моховце) и возводимые Росатомом два блока в Венгрии (АЭС Пакш), но в планах их гораздо больше. Новые энергоблоки хотят строить Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Проблема этих планов – в отсутствии подтвержденных источников финансирования.

Bloomberg посчитал, как дорого обойдутся новые атомные проекты, заявленные странами Восточной и Центральной Европы....

Агентство указывает, что государственные субсидии почти наверняка получат одобрение от Евросоюза, но их масштабы “пугают”.

“К примеру, в Польше в электрогенерации долгое время доминировал уголь, атомные электростанции в стране построят впервые. Правительство ведет переговоры о том, как финансировать реакторы Westinghouse Electric Co., предназначенные для ее первого завода, стоимость которых может превысить $30 млрд — сумму, эквивалентную всему оборонному бюджету страны на 2023 год или 3,9% валового внутреннего продукта”, — говорится в публикации.

Украина, если судить по маниловским прожектам ее чиновников от энергетики, планирует построить сразу 11 крупных атомных энергоблоков: девять по технологии АР1000 и два по технологии ВВЭР-100. Первые два американских энергоблока будут строиться на площадке Хмельницкой АЭС, один – на Ровенской, два – на Южноукраинской. Также рассматривается вариант со строительством новой Чигиринской АЭС, но он вынлядит совсем уж фантастичным.

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