«Где геополитическое поражение?» – иноагент Чичваркин не верит в крах России

Анатолий Лапин.  
29.01.2024 13:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Россия с февраля 2022 года восстановила экономику и феноменально перестроилась.

Об этом в эфире телеканала подконтрольного экс-президенту Украины Петру Порошенко «Прямой» заявил беглый иноагент, ставший лондонским бизнесменом, Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия с февраля 2022 года восстановила экономику и феноменально перестроилась. Об этом в эфире...

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«Где серьезное геополитическое поражение, где оно, покажите его? Экономика упала? Нет, они перестроились совершенно феноменально. Да, их потрясло, потом они перестроились все на восток.

Армия научилась воевать. Путем чудовищных жертв – прямых и непрямых, осмысленных и бессмысленных, они научились то, что всегда умел делать хорошо Советский Союз: производить что-то, что убивает людей… и производит это в диком количестве, а также людей, которые готовы убивать других людей, они тоже научились клепать из деклассированных элементов», – сказал иноагент.

«Где геостратегическое поражение? Ту страну, которую он себе нафантазировал как СССР 2.0, в их рамках она абсолютно стала больше, злее и веселее. Где поражение-то, покажите мне», – заявил Чичваркин.

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