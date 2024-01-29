«Где геополитическое поражение?» – иноагент Чичваркин не верит в крах России

Россия с февраля 2022 года восстановила экономику и феноменально перестроилась.

Об этом в эфире телеканала подконтрольного экс-президенту Украины Петру Порошенко «Прямой» заявил беглый иноагент, ставший лондонским бизнесменом, Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где серьезное геополитическое поражение, где оно, покажите его? Экономика упала? Нет, они перестроились совершенно феноменально. Да, их потрясло, потом они перестроились все на восток.

Армия научилась воевать. Путем чудовищных жертв – прямых и непрямых, осмысленных и бессмысленных, они научились то, что всегда умел делать хорошо Советский Союз: производить что-то, что убивает людей… и производит это в диком количестве, а также людей, которые готовы убивать других людей, они тоже научились клепать из деклассированных элементов», – сказал иноагент.