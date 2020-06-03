03.06.2020, Киев, Владимир Гладков
 
Германия, Донбасс, Минский процесс, Украина
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Где их мозги? Идиоты! – Погребинский о поездке Зе-делегации в Германию


Известный политолог Михаил Погребинский подверг резкой критике итоги поездки делегации правительства Украины в Германию, где обсуждалось будущее переговоров по Донбассу, и представители Киева вновь категорически отвергли возможность переговоров с ЛДНР.

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«Я обращаю внимание на довольно определённую позицию Хайко Мааса (глава МИД ФРГ – ред.), который чётко выразился о необходимости искать компромиссные решения, и очередное враньё украинского министра иностранных дел о том, что «готовы на широкие компромиссы», но не готовы на компромиссы вообще – ни широкие, ни узкие, никакие! Потому что есть какие-то «красные линии», которые не позволяют идти ни на какие компромиссы.

Выполнение Минских соглашений не может быть реализовано, потому что Украина считает, что «сначала надо получить границу, вывести незаконные вооружённые формирования и только потом проводить выборы», – но это противоречит в последовательности, указанные в «Минске»! Поэтому это, видимо, «красная линия» и это означает «широкие возможности поиска компромисса»!» – недоумевает Погребинский.

«Я прочитал, что якобы перед поездкой наш вице-премьер (Алексей Резников – ред.) сказал, что будет ставить вопрос Германии о введении эмбарго Евросоюзом на приобретение энергоносителей из России. Вот, мне хочется спросить, такие люди, которые будут занимать должности вице-премьера, у них мозги должны быть какие-то, или не обязательно? Или они должны себя выставлять идиотами в Европе?! Он понимает, что говорит, или нет?» – добавил эксперт.

По убеждению Погребинского, эта поездка прошла абсолютно без какой-либо пользы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Украинская позиция полностью определяется позицией американских послов – никакого движения, никакой встречи в Нормандском формате не будет, до тех пор эти люди так определяются свои интересы и «красные линии». Ну, съездили в замечательный город Берлин», – отметил Михаил Погребинский.

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