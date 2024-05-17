Даже в случае успешной мобилизации Украина не сможет быстро обучить большое количество солдат из-за нехватки учебных полигонов.

Об этом в своем интернет-канале заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявили, что по мобилизации будет набрано то ли сто, то ли двести тысяч. Но есть факты, и с ними не поспоришь. У нас нет такого количества учебных лагерей, вместе с нашими союзниками, чтобы мы могли одновременно отправить на обучение сто тысяч военнослужащих.

Допускаю, что возможно, мы не можем отправить и восемьдесят тысяч, а может, даже и шестьдесят», – жаловался Карась.