«Где их обучать-то?» – нацист пожаловался на нехватку учебных лагерей для отловленных новобранцев

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Даже в случае успешной мобилизации Украина не сможет быстро обучить большое количество солдат из-за нехватки учебных полигонов.

Об этом в своем интернет-канале заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае успешной мобилизации Украина не сможет быстро обучить большое количество солдат из-за...

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«Заявили, что по мобилизации будет набрано то ли сто, то ли двести тысяч. Но есть факты, и с ними не поспоришь. У нас нет такого количества учебных лагерей, вместе с нашими союзниками, чтобы мы могли одновременно отправить на обучение сто тысяч военнослужащих.

Допускаю, что возможно, мы не можем отправить и восемьдесят тысяч, а может, даже и шестьдесят», – жаловался Карась.

«Мы можем сравнить это с огромной Россией, и вместе с Белоруссией, у них возможности что-то около ста двадцати тысяч», – считает нацист.

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