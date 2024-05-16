«Где кофе в Крыму?»: Украина лишь «гасит пожары» – офицер ВСУ разнес руководство за провалы

Анатолий Лапин.  
16.05.2024 17:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Пока Россия ставит экономику на военные рельсы, мобилизуется и готовится к длительному противостоянию, Украина лишь в суматохе «тушит пожары», используя ВСУ как чрезвычайные команды.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший участник карательной операции на Донбассе, мобилизовавшийся в ВСУ, Валерий Прозапас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Россия ставит экономику на военные рельсы, мобилизуется и готовится к длительному противостоянию, Украина...

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«Несвоевременно очень серьезно критиковать – придет время, когда я смогу и буду иметь право говорить все, что думаю, но я уже просто устал смотреть, как мы гасим пожары вместо того, чтобы не дать им разгореться. Я прекрасно видел, и не только я, а много более профессиональных людей и на более высоких звеньях, что будет происходить дальше, что россияне будут сосредотачивать свои усилия, что россияне будут мобилизоваться, будут переводить экономику на милитарные рельсы», – негодовал он.

«А у нас с 2022-го года целые министры обороны говорили, что нам резервы не нужны, потому что война скоро закончится выходом на границы 91-го года. И большие наши пиарщики, большие наши советники высоких должностных лиц нам обещали еще в прошлом году в мае кофе в Крыму», – напомнил Прозапас.

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