Где нацисты оборудуют «одесскую Азовсталь»?..

Новости Украины

А вот вам история уже более серьезная, нежели похождения оборванцев из одесской теробороны. Местные СМИ принялись валать о трещинах, которыми пошел Воронцовский дворец «в результате ударов ракетами страны-агрессора» (нет, серьезность еще не в этом, но важно для понимания).

Воронцовский дворец — почти двухсотлетний памятник архитектуры царских времен. В советский период в нем находился Дом пионеров. Сейчас то же самое, но без пионеров и за деньги. То есть заведение для детей «илитки» и пафосных мероприятий, в которое обычным нищебродам, то есть большинству, вход закрыт.

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Находится он между памятником Дюку и Тещиным мостом, в месте, до которого взрывные волны не так чтобы долетали. Ближайшая «горячая точка» — это уничтоженные прилетами нефтехранилища. Но! Тут уж, ребята, надо определиться — или на бабочку сесть, или рыбку съесть.

Ибо ВЕСЬ двухсотлетний центр города, выстроенный из ракушняка с камышовыми перекрытиями, так или иначе страдает от прилетов и «меткой», как глаз индейца по имени Острие бревна, работой ПВО над жилыми кварталами.

Ну, так и говорите про все (все!) трещины и перекосы дверных проемов, причем, ЖИЛЫХ домов, а не пустующих зданий…

Или — посмотрим правде в глаза — заявлениями о разрушении сувенирного памятника архитектуры власти просто готовят Одессу к последующему апокалипсису. Не к тому вандализму, к которому призывает Стерненко — «сносить русские памятники», и не к тому, который озвучил бывший зам мэра и второй после Корчинского лидер «Братства» Олесь Янчук — «это будет уже не ТА Одесса — мы выжжем ее»…

Они готовятся представить будущую катастрофу так, чтобы виноватой была Россия.

Почему Воронцовский дворец? Еще раз, повторюсь, потому что символ. Тем более, каждый одессит вам расскажет, что во все мэрские каденции именно до Воронцовского никогда не доходили выделенные на его спасение (даже не на реставрацию) средства. А теперь, заодно оправдывая свое воровство, удобно на него пенять и выставлять, как жупел.

А то, что Одессу готовят к катастрофе, уже факт. Вот вам второй, уже по-настоящему страшный пример.

С самого начала спецоперации я не мог взять в толк, почему жители домов, находящихся на Французском бульваре возле Одесской киностудии, покидают их? Да, всем страшно. Но почему массово выезжают именно оттуда? По телефону, как нетрудно догадаться, мы не говорим, но при личной встрече люди объясняли:

«Потому что по ночам на киностудию что-то завозят. И если по ночам, то не реквизит».

Тогда, в начале марта, я еще подумал — паранойя. А сегодня бывший коллега по киностудии рассказал, что пришел туда за банальной справкой для трудовой… и в результате его таки проводили в нужный кабинет. Но после проверки документов и под конвоем. Почему? Коллеге не объяснили, но он сам увидел — съемочные павильоны (огромные, как ангары, помещения) охраняет тероборона, на месте бассейна для съемки морских пейзажей (говорухинские «Дети капитана Гранта» помните?) и баталий стоит установка ПВО, а на территории — прочие установки, в точном предназначении которых он не силен, но догадался, что ракеты или снаряды, и их много…

Ребят, вам же тоже уже, наверное, приходилось слышать версии от украинской стороны о том, что «Одесса будет вторым Мариуполем». И был лишь один открытый вопрос — а где в Одессе фигуральная «Азовсталь»? Ну вот вам и один из ответов — киностудия.

Под которой находятся огромные подвалы, служившие ранее костюмерными. Но это только одна из версий — о других «укрепрайонах» в местах жилых кварталов и символических объектов я напишу позже. Пока мы поняли — и Воронцовский дворец, и легендарную киностудию уже отдали на закланье.

Вопрос: кто вы, твари, готовые разрушить город вместе с людьми? Разместившие тяжелое вооружение там, где ему не место. Ответ очевиден. Только бы люди спаслись…