Где наш аналог «линии Суровикина»? – политолог требует забетонировать позиции ВСУ

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Россия строит мощные линии обороны сразу во время продвижения своих войск. Например, Авдеевка еще не была взята, а в 10 километрах от нее возводился аналог «линии Суровикина». В то же время Украина тратит деньги на дороги и инфраструктуру, не заботясь об оборонительных укреплениях.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, что они сделали в Авдеевке. Они зашли в Авдеевку и на момент, когда брали Авдеевку, у них уже в тылу была построена линия обороны. Мне наши ребята, которые в районе Авдеевки сражаются, сказали, что на расстоянии 10-12 километров от Авдеевки они уже построили линию обороны. Причем, строили частники, которые строили «линию Суровикина», и которые строят дороги в Ростовской области. Просто привлекаются под подряды. Соответственно, почему у нас не строятся укрепрайоны и почему мы строим лицеи, ремонтируем кучу инфраструктуры?», – гневно вопрошает Романенко.