Где наши яровые? – Лукашенко решил «встряхнуть ученых»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусское сельское хозяйство должно полностью перейти на посевные материалы своего производства.

Об этом он заявил сегодня при посещении хозяйств Гродненской области, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Надо работать с учеными, надо их шевелить. Мы посеем у меня на родине поле 300 га на будущий год импортное и свое – и посмотрим. Закончится уборка, надо вернуться к этому вопросу. Ученых надо встряхнуть. Пусть расскажут, что плохо. Если бы было все хорошо, не покупали бы импортное. Все-таки оно дороже», – сказал Лукашенко.

В настоящее время Белоруссия использует свое зерно для посевов кормовой кукурузы и озимых сортов пшеницы, однако покупает за рубежом 12% репродуктивного материала яровых.