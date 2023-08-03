Где наши яровые? – Лукашенко решил «встряхнуть ученых»

Елена Острякова .  
03.08.2023 22:50
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Зерно, Наука, Общество, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусское сельское хозяйство должно полностью перейти на посевные материалы своего производства.

Об этом он заявил сегодня при посещении хозяйств Гродненской области, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусское сельское хозяйство должно полностью перейти на посевные...

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«Надо работать с учеными, надо их шевелить. Мы посеем у меня на родине поле 300 га на будущий год импортное и свое – и посмотрим. Закончится уборка, надо вернуться к этому вопросу. Ученых надо встряхнуть. Пусть расскажут, что плохо. Если бы было все хорошо, не покупали бы импортное. Все-таки оно дороже», – сказал Лукашенко.

В настоящее время Белоруссия использует свое зерно для посевов кормовой кукурузы и озимых сортов пшеницы, однако покупает за рубежом 12% репродуктивного материала яровых.

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