Новости Украины

Украинское наступление на Херсон провалилось. Враг натолкнулся на решительное сопротивление и потерял значительное количество личного состава и техники. Численность группировки укропов на херсонском направлении составляла 60 тысяч человек, нашей – приблизительно сорок тысяч.

Было ли это попыткой провести генеральное наступление? Сомнительно. Потому что рельеф местности в Северной Таврии равнинный, и любое движение большого количества войск сразу же провоцирует удар по ним артиллерии и авиации. Скорее, это была попытка масштабной разведки боем. А вдруг русские силы дрогнут? А вдруг отойдут, как из Изюма и Купянска?

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Не дрогнули и не отошли. Да и значительное продвижение в Харьковской области произошло не за счет выдающихся боевых качеств ВСУ, а по причине решения российского командования. Не хочу сказать, что укропы воюют плохо – это не так. Дают свой эффект как полученный их армией боевой опыт, так и передовое оснащение, предоставленное странами Запада. Да и обучение украинцев в Великобритании не стоит сбрасывать со счетов – обучаются они там не столько бою, сколько умению обращаться с западными системами защищенной связи и координации на поле боя. Забери у укропов связь и интернет – и способность ВСУ противостоять русским уменьшится в разы.

А пока что киевский режим старается реализовать свое техническое и количественное преимущество. Времени у них не так много – Россия усиливает свой контингент не только обычной мобилизацией, но и формированием усиленных батальонно-тактических групп. Русское гражданское общество массово включается в поддержку своего войска. Общественные движения обеспечивают солдат техническими средствами связи и разведки. Да и структурам российского минобороны придется так или иначе совершенствовать и осовременивать свою работу. Украина начала этот процесс раньше, Россия – позже. Но перспектив завершить этот процесс победой у России, конечно, больше.

Именно поэтому руководство Украины и его западные кураторы в ближайшее время будут форсировать боевые действия. Они понимают, что Россия неизбежно нарастит количество и качество своей военной группировки, поэтому постараются достичь максимального успеха до того, как это случится.

Южное – херсонское и мелитопольское направления важны с точки зрения возможности обеспечения русских войск из Крыма и самой связи Крыма с материком через «сухопутный коридор». Но поразить южную группировку и выйти на границы с Крымом (а значит, автоматически ввязаться в бои с Россией в Крыму, где дислоцировано много войск, и, прежде всего, авиация и ПВО, Украина пока не может. Значит, укропы будут бить по Донбассу. Тем более, они сейчас окрылены взятием востока Харьковской области – Купянска и Изюма.

После занятия Лимана перед ВСУ стоят два города, относящихся уже к ЛНР – это Сватово и Кременная. Прямо за Кременной – Лисичанско-Северодонецкая агломерация, которая «подпирает» Кременную. За Сватовым же – только Старобельск. После которого можно уже продвигаться в сторону Луганска, делая попытку отсечь и окружить все наши войска, защищающие Лисичанско-Северодонецкую агломерацию. Стало быть, удар по Сватово наиболее вероятен.

Это подтверждают и данные нашей разведки. Согласно им, укроп сосредоточил 35-40 тысяч своих боевиков на Сватовском направлении. Данные разведки даже говорят о конкретных датах начала атаки – я здесь не буду их приводить по понятным причинам. Скажу лишь, что в этом районе происходят постоянные попытки ВСУ провести разведку боем, которые отбиваются нашими бойцами. После отвода войск из Купянска и Изюма, а также Лимана, мы создали здесь достаточно крепкий рубеж.

Возможно, именно для того, чтобы помочь украинцам взломать нашу оборону, Пентагон в спешном порядке перебрасывает в Польшу военные грузы. На аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, уже приземлилось несколько тяжелых транспортных самолетов компаний Atlas Air и Kalitta Air, зафрахтованных Пентагоном. Прибыл туда и голландский военный транспортник ВВС CC-130J Hercules.

Грузы, привезенные натовцами, в ближайшее время пойдут по транспортным коридорам на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Если мы хотим, чтобы наши херсонская и сватовская группировки устояли, необходимо разрушить транспортные узлы на Западной Украине. А еще лучше – параллельно уничтожить военные грузы, до того, как их доставят на место и развернут.