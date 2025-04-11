«Где обещанные ракеты?!» – украинский философ накинулся на Зе-режим

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Несмотря на многочисленные обещания перед украинцами, Владимир Зеленский и его команда даже не пытаются создать военное производство.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не пошли по пути создания промышленного кластера. А могли бы. И некоторые заявляют, что у нас промышленный кластер, мы можем предложить это Европе. Что вы можете предложить Европе? Что? Разве что масштабировать гараж, это даже не смешно», – злился Дацюк.

Он возмутился, что украинцев обманывают, обещая в кратчайшие сроки построить мощный ВПК, но на деле ничего не происходит.