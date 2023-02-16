«Где Петров и Баширов?» – Госдума обвинила США во взрыве «Северных потоков»

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Госдума РФ приняла сегодня обращение к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Глава комитета международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с трибуны парламента назвал США «террористическим государством», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К великому сожалению США в последние годы не только реализуют деструктивную концепцию однополярного миропорядка, где единственным полюсом силы в мировой архитектуре, с их точки зрения, должен стать Вашингтон, они грубейшим образом вмешиваются в конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность других суверенных государств. Такая идеология исключительности на государственном уровне приводит к тому, что Байдена доказательно обвиняют в подрыве «Северного потока-2». Ситуация совершенно вопиющая, и это не предположение, а установленные факты», – сказал Слуцкий.

Он считает, что после заявления Госдумы мировое сообщество будет отдавать себе отчет в том, что происходит в Вашингтоне.

«Если они прощают Байдену, то мы прощать не собираемся», – сказал Слуцкий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание депутатов на лицемерную позицию международных экологических организаций.

«Вдумайтесь: террористический акт, направленный и против России, против Германии, Нидерландов, Франции. США, не стесняясь, его реализовали, президент Байден поддержал публично. Молчат страны, молчат активисты-экологи. Как сейчас оказывается, они все прикормлены были. Значит, они, в том числе, работали по заданию и ЦРУ, и США. Если бы они были независимыми, сейчас бы мы видели, что там происходило, когда наши корабли пикетировали и выступали против и нефтяников, и газовиков, и исследований. Сейчас молчание», – сказал Володин.

Он предложил профильным комитетам подсчитать, какой ущерб в результате подрыва газопроводов понесла российская компания-владелец и природа.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов считает, что атака на «Северные потоки» соизмерима по опасности для мира с атакой на американскую базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны.

«Нужно сказать слова благодарности журналистам-правдорубам, которые приводят доказательства преступной террористической деятельности США, но ООН говорит, что она не причем. Ваш мандат, господа из ООН в том, чтобы останавливать мировые войны. Реакция на наше обращение для меня предсказуема. Поэтому наши действия должны не ограничиваться обращением. Собственное расследование уже должно было быть закончено, и результаты представлены гражданами России. Ведь не только на американских журналистах держится процедура. Есть вопросы к нашим контрразведчикам. Где Петров и Баширов? Ждем от вас не просто выводов, но и контрдействий», – сказал Нилов.

В своем обращении Госдума призывает ООН провести расследование подрыва «Северных потоков», «дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии».

Обращение Госдумы направят в ООН, Межпарламентский союз, парламентские ассамблеи ОДКБ, ОБСЕ и ЧЭС, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, в ШОС и другие международные организации.