«Где политическая воля?» – Яценюк жалуется, что «Свободный мир» не справляется с Россией

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 18:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наложенные западным миром санкции не работают, и у России до сих пор не закончились ресурсы на войну.  

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наложенные западным миром санкции не работают, и у России до сих пор не закончились...

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«Сейчас Россия наступает, ситуация на фронте очень сложная. Россия всё ещё имеет возможность финансировать свою войну, она тратит на это около 120 миллиардов долларов в год. И даже несмотря на тот факт, что они под серьёзными санкциями от Большой семёрки», – причитал Яценюк.

«Ситуация очень сложная. И всё зависит от политической воли, и того, считаем ли мы до сих пор, что основанный на правилах мировой порядок до сих пор рабочий, и будет существовать в будущем.

Посмотрите, Путин во время своего визита в Китай выдал общее заявление с президентом Си, в которой они высказали жесткую критику даже попыток конфискации российских активов. На мой взгляд, это вызов для свободного мира, США и ЕС», – добавил он.

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