«Где потраченные на укрытия миллиарды, сидим без света!» – в Раде истерика из-за постоянных налётов

Украинские коррупционеры потратили миллиарды на строительство укрытий, которые не уберегли инфраструктуру от российских атак.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший подельник Зе-диктатора Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый день разносит враг нашу критическую инфраструктуру. И все хорошо понимали, что государство-террорист будет проводить террористические акты, уничтожая нашу энергетику.

Но у меня вопрос к таким же невеждам и пособникам террористов, которые потратили миллиарды гривен на укрытия критической инфраструктуры: газовой, электроподстанций.

Я помню эти заявления Найема и Кубракова, когда они писали, что Трипольская ТЭС защищена на сто процентов. Проходит меньше месяца – и те же самые рты рассказывают о том, что Трипольская ТЭС уничтожена на сто процентов», – распалялся Разумков.