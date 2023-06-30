«Где прокуратура?» Отечественных внедорожников для фронта нет и не предвидится – Живов

Отечественных внедорожников для фронта нет и не предвидится в ближайшей перспективе, поскольку российский автопром собирается из иностранных комплектующих. Чтобы выехать с передовой, с дежурства снимают КамАЗы, которые тоже приходят на линию боевого соприкосновения неукомплектованными – на них нет брони.

Об этом в эфире ток-шоу на «Крым 24» заявил военный волонтер и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникает вопрос к тем, кто занимался последние 12-13 лет стратегическим планированием нашей промышленности, развития автопромышленности. Кто придумал замещать российские комплектующие иностранными, доводя их долю до 70-80% в таких автомобилях, как «Лада» и «УАЗ» – так, чтобы они не проходили военную приёмку и не могли закупаться», – отметил он. «Поняв, что они полностью заместили китайскими иностранными комплектующими российские, зашифровать долю комплектующих в не раскрываемом рейтинге, ключ к которому есть только у Минпромполитики. Там так много вопросов, которые должна задавать Генеральную прокуратура Российской Федерации, что их все не перечислить. И вопрос уже к Генеральной прокуратуре Российской Федерации, почему она через полтора года до сих пор никому никаких вопросов не задаёт. Много там системных ошибок в государственном управлении и планировании развития промышленности», – подчеркнул Живов.

Он напомнил, что еще в 2015 году президент объявил программу импортозамещения, но отечественного автопрома она не коснулась.

«Он же ее кому-то поручил? И где результаты? Где отечественные внедорожники, где отечественные легковые автомобили, пикапы, допустим? А «Нива», пикап, вообще снята с производства в 2018 году из-за отсуствия спроса. Она была такая старенькая, но вполне бы подошла для фронта, но почему сейчас нельзя поставить обратно производство?», – недоумевает Живов.

При наличии в стране нескольких автомобильных заводов производства нужной для фронта техники нет даже спустя 1,5 года СВО. И даже грузовики приходят на передовую без брони.

«У нас есть созданная президентом комиссия помощи СВО, и есть ещё военно-техническая комиссия, которая тоже должна этим заниматься. Две большие комиссии, люди в этих комиссиях полтора года сидят, но ни одного публичного заявления насчёт необходимости резкого роста производства внедорожников для фронта я не слышал. У нас есть институты мирного времени, которые должны были решать эти вопросы, есть уже институты военного времени, которые должны решать эти вопросы, но эти вопросы на данном этапе не решаются или решаются в абсолютно неудовлетворительном объёме», – заключил Живов.