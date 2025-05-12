«Где реакция ЕС? Нас засыпают КАБами»: истерика в пабликах ВСУ на отказ Путина от ультиматума

Олег Кравцов.  
12.05.2025 10:25
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Россия отказалась выполнять европейско-украинский ультиматум прекратить на 30 дней огонь с понедельника.

Так, минувшей ночью украинские мониторинговые каналы сообщили, что тылы на подконтрольной киевскому режиму территории атаковали около 50 дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия отказалась выполнять европейско-украинский ультиматум прекратить на 30 дней огонь с понедельника. Так, минувшей...

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Взрывы звучали Одесской, Киевской, Николаевской,  Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Вместе с тем продолжаются боевые действия на земле, причем, судя по реакции с украинской стороны, не в пользу ВСУ.

«С самого утра наваливают КАБами, есть попытки штурмов от русских. Где хоть какая-то реакция Европы на то, что Путин с 12 мая не прекратил огонь??? Где???», – истерически вопрошает в своем паблике ВСУшник с позывным «Бахмутский демон», воюющий на Красноармейском направлении.

Не прекращают ВС успешное продвижение между Красноармейском и Дзержинском, где российские воска приближаются к стратегически важному городу Константиновка.

«Мда, константиновское направление сыплется быстрее, чем я думал. По сути, с юго-запада враг уже выходит на подходы к городу», – сокрушается украинский военкор-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников, убеждавший всех, что российское наступление выдохнется еще осенью прошлого года.

Он прогнозирует, что Москва «не пойдет на договорняк».

«Они будут атаковать. И атаковать массированно. И Константиновку, и Покровск, и Купянск, и в сторону Оскола на Лиманском направлении. И в сторону Дружковки из Часового Яра», – жалуется автор.

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