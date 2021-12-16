«Где реальные санкции?! Только слова»: украинский политик ругает Байдена

Новости Украины

Запад слаб перед президентом России Владимиром Путиным и уже восемь лет занимается лишь угрозами «адских санкций», а не их применением.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила депутат Верховной рады прошлого созыва, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гопко пожаловалась на то, что еще в 2015 году тогда еще вице-президент, а ныне – первое лицо США Джо Байден обещал усилить санкции.

«Я в своем архиве как главы комитета нашла вот такое письмо, подписанное вице-президентом США Джо Байденом от 2015 года… В 15-м году вице-президент Байден говорил, что Соединенные Штаты Америки усилят цену России за то, что она не будет выполнять свои обязательства. Уже сейчас Байден президент, и в Украине очень много кто от президентства Байдена ожидал, что это будет окно возможностей для Украины, что мы вообще не будем иметь ситуации, когда вопрос наложенных Конгрессом санкций администрация просто имплементирует», – сказала политик.

«Я смотрела, как [сенатор] Тед Круз ставил жесткие вопросы Виктории Нуланд относительно «Северного потока-2». Вы знаете, мне было немного грустно. Мне было грустно, потому что мне хотелось, чтобы в США за восемь лет российской вооруженной агрессии наконец поняли и мы имели сейчас ситуацию, например, вывода российских войск со временно оккупированных территорий, а не наоборот думать, какие новые угрозы вторжения или это угрозы, или они действительно будут. Потому есть вопросы относительной слабости Запада, которую Путин использует для того, чтобы идти в наступление», – заявила Гопко.