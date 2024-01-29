«Где результат?» – британские налогоплательщики не видят смысла в тратах на Украину
Если весной 2022 года в британской столице было полно украинских флагов, то сейчас такого не наблюдается.
Об этом в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил беглый иноагент Евгений Чичваркин, ставший лондонским бизнесменом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Полтора года назад здесь на каждом втором доме был украинский флаг. Сейчас они постепенно ушли, но еще кое-где остались. Я не знаю, где было больше – в Варшаве, Вильнюсе или здесь на единицу площади, но по количеству общему, безусловно, сколько было в Лондоне украинских флагов, не было в самой Украине в марте 22-го», – сказал иноагент.
«Усталость, если смотреть по новостям, да, безусловно, конечно. Плюс, деньги же идут от налогоплательщиков. Так или иначе, люди, естественно, задают вопрос – мы туда свою часть, от нас забрали, а какой результат?», – заявил Чичваркин.
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