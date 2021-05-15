«Где самоуважение? Доездитесь на Украину». Прилепин предупредил Басту и Гребенщикова

15.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Российский шансон, которым так любят попрекать русских националисты на Украине, – это просто Чайковский по сравнению с украинской эстрадой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я точно не люблю ни российскую попсу, ни российский шансон. Я не любил это до тех пор, пока не побывал на Украине. Когда я стал туда приезжать и включать по утрам музканал, я понял, что это кошмар кошмаров. Вот наши «Радио Шансон» – это просто Чайковский рядом с тем, что там происходит.

Поэтому в целом российская эстрада, российский рок, российский рэп уделают украинский на 200 шагов вперёд. Они реально там очень популярны, там любой рейтинг по скачиванию и по чему угодно, там россияне побеждают всё на свете.

И в этом смысле, с одной стороны, безусловно, это способ воздействия на украинцев – даже без прямого политического посыла они находятся в контексте даже антикультуры, но всё равно – русского языка. Так или иначе, они с этим соприкасаются. Нормальная мягкая сила – это с одной стороны. Это хорошо.

Это же касается и литературы. Потому что не без похвальбы, при прямом заходе на украинский рынок, я и мои сотоварищи по русской словесности, мы обыгрываем всю украинскую литературу на раз», – рассказал Прилепин.

«Вот, эти наши ребята, лукавые, которые не рассказывают, чей Крым, как правило, они туда ездят. Вот Вася («Баста» – ред.) туда съездил и по этому поводу сейчас переживает. Они не ездят в Крым, я не говорю про Сирию, про Донбасс. Изо всех сил показывают, какие они отдельные от государства и едут на Украину показать, что мы не с этими, не с этой «ватой» противной, а с вами, настоящие европейские украинцы, мы к вам приехали, чтобы вам спеть.

Даже их не хотят там воспринимать, их презирают там. Они сплошь и рядом попадают в неприятные ситуации – то задержат на границе, то там унизят, то там крикнут, что-нибудь нарисуют на двери, и всё равно едут», – добавил писатель.

«Где ваше самоуважение, в конце концов? Я знаю, что однажды туда доездится Дмитрий Львович Быков, который так обожает Украину, что не может места себе найти. Вера Полозкова (российская поэтесса – ред.) доездится, Боря Гребенщиков – доездитесь все однажды.

Не потому что Украина плохая, потому что там есть инфицированная часть общества, которая ненавидит всё русское, и вы для них тоже – москали. Вася, извини, конечно, но я не понимаю, что тебе так надо там выступать 2 раза в год? Проблему там поймать? Ну, ради бога, да. Но мы тебя в Донецке очень ждали», – подытожил Прилепин.