«Где Санду в Молдове нашла российскую пропаганду?» – депутат молдавского парламента

Алексей Логофет .  
19.09.2023 19:17
  (Мск) , Кишинёв
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал


В Молдове нет российской пропаганды от слова «совсем». Зато есть 105 телеканалов и порталов на западном финансировании, которые поют дифирамбы президенту Майе Санду.

Об этом написал в своём телеграм-канале депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов, доктор политологии Богдан Цырдя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Молдове нет российской пропаганды от слова «совсем». Зато есть 105 телеканалов и порталов...

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«Мы просто в шоке с ереси, которую толкает Майя Григорьевна!» – так отреагировал Цырдя на слова Санду о том, что «российская пропаганда играет важную роль в Молдове».

«А можно спросить: где она, эта пропаганда? Вы же запретили все российские новости, закрыли все оппозиционные СМИ, запугали и задержали оппозиционных журналистов», – напоминает парламентарий.

По его словам, в Молдове остались только 105 телеканалов и порталов на западном финансировании, которые подпевают ПАС и подхрюкивают Санду.

«И они толкают западную пропаганду, за западные деньги, под западную диктовку. И борются с любой критикой ЕС, НАТО, Санду, смены пола детям, пропаганды ЛГБТ и трансгендеров. И реформированные Западом суды и прокуроры помогают им в этом», – написал депутат-оппозиционер в своём канале.

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