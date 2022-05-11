«Где СБУ? Где все?»: Береза возмущен бегством украинских гауляйтеров

11.05.2022  16:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Денацификация, Дзен, Местная власть, Политика, Украина
Новости Украины

В ходе начала спецоперации России на Украине большинство бандеровских управленцев бежало со своих городов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Где Геннадий Лагута? Глава Херсонской ОГА, который при свидетелях сказал, что он под это не подписывался, и зачем мне ваша война нужна, и остановился только аж в Черновцах. У меня вопрос, а где он?

Где был такой же глава Сумской области, которого наградили. Я знаю, кто защищал тогда Сумскую область, как это происходило, потому что человек ходил по обладминистрации, везде открыты двери, все валяется, он показывает – никого нет. Где же все руководство?! Где СБУ? Где прокуратура?», – сказал националист.

«В Николаеве вообще было интересно. Глава управления национальной полиции сказал: у меня спецоперация, взял снайперов, оружие и чухнул. А патрульная полиция осталась и шкварила русню. Это все МВД, но одни так работали, а другие по-другому», – возмущался Береза.

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