«Где СБУ? Где все?»: Береза возмущен бегством украинских гауляйтеров

В ходе начала спецоперации России на Украине большинство бандеровских управленцев бежало со своих городов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где Геннадий Лагута? Глава Херсонской ОГА, который при свидетелях сказал, что он под это не подписывался, и зачем мне ваша война нужна, и остановился только аж в Черновцах. У меня вопрос, а где он?

Где был такой же глава Сумской области, которого наградили. Я знаю, кто защищал тогда Сумскую область, как это происходило, потому что человек ходил по обладминистрации, везде открыты двери, все валяется, он показывает – никого нет. Где же все руководство?! Где СБУ? Где прокуратура?», – сказал националист.