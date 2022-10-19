«Где СБУ? Распять тварей!» – русским массово «сливают» координаты украинских подстанций

Новости Украины

Точность попаданий российских ракет по энергетическим объектам посреди спальных районов украинских городов говорит о том, что данные действия не могут не корректироваться изнутри.

Об этом на канале находящегося в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже Путин заявил, что 29 объектов энергетической инфраструктуры – не во все мы попали, но будем продолжать бить. И тут вопрос, а кто слил эту карту энергетики, кто помогает российским военным бить по этим объектам? Даже ДТЭК признал, что не могли российские военные чётко знать, куда бить, потому что это знают только энергетики. То есть кто-то из российских энергетиков, очевидно, раньше работал и слил карту наших ТП «Укрэнерго» и ДТЭК по городу», – наивно предположил коммунальщик.

«С Минэнерго тупо сливают, туда же поступает вся информация. Это СБУ должна работать. Я просто знаю, что там тупо сливают информацию, внутри этих структур говорят. СБУшники должны перешерстить – как, почему получается, кто сливает, и распять этих тварей. А как по-другому?», – с возмущением добавил Романенко.

Здесь Попенко согласился с собеседником и привёл конкретный пример.

«Минэнерго – да. И если брать города – Харьков, Запорожье. В Запорожье мне прям напрямую писали о том, что бьют по ТП «Облэнерго», которые стоят внутри микрорайона. То есть это местные жители чётко дают метку, куда бить. Или наши тоже, те же Облэнерго дают. Не секрет о том, что некоторые наши ТЭЦ, по которым россияне били ракетами, на одной из них главный инженер за 30 тысяч долларов слил информацию. Бывший, обиделся, что-то там недодали – дали денег, и он показал точку и постоянно сливал информацию. Поэтому, действительно, работы много», – переживал общественник.