«Где службы?!» – Зюганов потребовал бомбить украинские мосты и унять пятую колонну

Елена Острякова .  
19.09.2023 23:03
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, ФСБ


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал спецслужбы России за то, что они не отвечают на диверсии Украины и Запада.

Об этом он заявил с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал спецслужбы России за то, что они не отвечают на...

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«Если вам обстреливают Москву, если вам дважды грохнули главный мост, если вам взорвали трубопроводы, а там ни один мост не пострадал, ни один провод не оборвали, тогда я не знаю, зачем целые службы занимаются этой работой. Изучите опыт 80-летия Победы. Мы должны сконцентрировать силы и обязательно победить!», – сказал Зюганов.

Он также призвал бороться с пятой колонной.

«И пятая колона. Уймите ее. И я им советую уняться. Потому что ваш грязный воровской спекулятивный… опять вот тут у всех торчит. Нам нужна победа, и мы ее должны обеспечить в этом году!», – сказал Зюганов.

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