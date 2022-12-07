«Где стандарты НАТО, где анализ?» – Бутусов бесится из-за бессмысленных потерь ВСУ

Одно из наступлений ВСУ с попытками отбить Пески под Донецком – это совершенно безответственное решение, где украинское командование положило лучших солдат, из чего всё равно в Киеве не сделают никаких выводов.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский пропагандист, главред «Цензора» Юрий Бутусов, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Иногда командиры ошибаются, но проблема не в этом, а в том, что у нас нет практики анализа действий. У нас есть служебное расследование, которое если в перспективе показывает, что кто-то неправильно действовал, и это повлекло смерть людей, и у нас может быть уголовное дело. Всё. ДБР, СБУ и прокуратура – это единственные органы, которые заинтересованы в анализе действий военных. У нас не работает тот самый стандарт НАТО, процедура, которая широко применяется у НАТО. Хорошо было бы думать, что после этого боя, там же было несколько атак, был бы анализ, то с этого были бы сделаны выводы. К сожалению, они не сделали. Такое повторять нельзя, а мы видим, что это повторяется. Перед нами страшный враг, нам нужно его переигрывать не количеством, а качеством. Мы потеряли в этой атаке взвод, который был лучше любого российского спецназа, по своей мотивации, работоспособности и боеспособности», – трепался Бутусов.

«Люди пошли в атаку средь бела дня без огневой поддержки на неподавленную оборону противника малыми силами! Я не знаю, какая армия в мире может такое делать. Это только украинские воины, которые это делают, потому что за ними отечество и народ, и они это чувствуют. Вот эта сила их бросила в атаку! Не расчёт, к сожалению, не планирование. Из этого нужно делать выводы», – возмутился пропагандист.