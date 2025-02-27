Где стюардесса? Нас ждёт столкновение с землёй – украинский экономист заговорил образами

Украина безнадёжно опоздала с предложением своего «мирного плана», который могли бы принять и в Вашингтоне, и в Москве.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Нам нужно, чтобы, условно говоря, стюардесса вышла в самолете, и сказала: «Приготовиться к столкновению с землей». Вот эта фраза должна была прозвучать где-то в августе у нас. Потому что жутко опаздываем. А опаздываем в чем? У нас был небольшой шанс подготовить рациональный план. Главное, чтобы он был реалистичный. И так как у Трампа своего плана нет, попытаться сделать так, чтобы Трамп подумал, что это его план. Идеально, чтобы и в Москве тоже подумали, что это их план. Трамп должен сказать: «Да это же мой план, я так и хотел сделать». Но тут самая главная задача, что этот план должен был быть реалистичным. А мы выкатили Трампу свой абсолютно максималистский план. Ультимативный. Конечно, Трамп его воспринял, как чужой план. Он его просто отложил в сторону. И он начал действовать самостоятельно. А для нас это еще хуже. Потому что в своем реалистичном плане – да, мы могли бы пойти на какие-то неприятные вещи для себя, но мы бы все равно сами бы это прописывали. И мы бы это модерировали, и мы бы могли как-то все-таки минимизировать эти риски. А теперь Трамп просто берет и бульдозером движется, как слон в посудной лавке», – рассуждал Кущ.