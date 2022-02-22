«Где SWIFT и «СП-2?!» – в Киеве недовольны новыми санкциями США

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Новости Украины

Тот пакет санкций, которые приняли США против России в связи с признанием ею ДНР и ЛНР недостаточный, Украина должна требовать более жестких ограничений.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сейчас не только непублично, но и публично ставить неудобные вопросы нашим западным партнерам. Сегодня мы на протяжении дня посмотрим, какие будут остальные санкции от Великобритании, от ЕС. Первый пакет санкций, принятый американской администрацией, не соответствует абсолютно тем действиям, которые предприняла Россия. Россия не просто признала ДНР и ЛНР, она официально, открыто, нахально ввела свои регулярные войска, кроме тех, которые там были на территории оккупированного Донбасса. Это Украина на международной арене должна трактовать исключительно как вторжение, засвидетельствованное самой стороной, которая нарушает территориальную целостность Украины», – убеждена Золкина.

По ее словам, первая американская реакция санкциями абсолютно не соответствует позиции Украины.

«Нет ничего общего с тем «убийственным» пакетом санкций, ни со SWIFT, ни с «Северным потоком-2», ни с экономическими и финансовыми потоками, ни даже с персональными санкциями против всех членов Совбеза, которые вчера откровенно под запись засвидетельствовали свою поддержку агрессии России.

Фактически в первом пакете американских санкций сказано, что они продолжат не делать того, что они и так уже не делают 8 лет. Не было никакого сотрудничества с так называемыми ДНР и ЛНР, не было туда никаких инвестиций, высокие технологии США туда никогда не поставляли. То, что они запрещают подобные вещи, очень смешно», – отметила эксперт.

Она призывает не бояться «ставить наших союзников в некомфортное положение, толкая их к более жесткой реакции».

«Для них это – эскалация на Донбассе, но еще не полномасштабное вторжение в Украину. И наша задача по горячему сейчас – требовать на всех международных площадках, чтобы такой трактовки сейчас не было. Россия сейчас создала все условия для открытой деятельности регулярных войск в наступательной операции в Донбассе. Если жестких санкций не будет сейчас, то вероятность вторжения только вырастет. Не должна работать логика «не дразнить не провоцировать», наоборот, надо превентивно действовать жесткими санкциями», – потребовала Золкина.