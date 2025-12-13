«Где-то февраль-март». Киевский эксперт о сроках, когда Россия официально начнёт отрезать Украину от выхода к морю

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К весне Россия выставит гораздо худшие для Украины условия – речь может идти о потере выхода к морю, опасается украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.

Он напомнил о совещании в Генштабе РФ, где была карта, фиксировавшая российскую территорию по всему побережью Черного моря в Одесской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

