Где удары по белорусским НПЗ, где «дивизия Калиновского»?! – беглая змагарка
Эмигрировавшая из Белоруссии пропагандистка Наталья Радина считает, что ВСУ должны начать наносить удары по территории ее страны.
Об этом она заявила в интервью украинскому Радио НВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что в нынешней ситуации не надо дожидаться, когда ружье, которое висит на стене, выстрелит, а действовать превентивно. Надо понимать, что Лукашенко опасен, доверять ему нельзя. Никакие договоренности с ним не сработают. Надо наносить удары по российским военным объектам, по НПЗ, работающим на российский ВПК. Это законно, и Украина имеет на это право», – сказала Радина.
Также она призвала сформировать в ВСУ «серьезное воинское подразделение из белорусов».
«На базе полка Калиновского пора создавать дивизию. И поверьте, белорусы пойдут в гораздо большем количестве воевать в Украину, если поймут, что у них есть шанс освободить собственную страну», – призывала Радина.
Спасибо!
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