Где удары по белорусским НПЗ, где «дивизия Калиновского»?! – беглая змагарка

Елена Острякова.  
08.04.2024 16:27
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Эмигрировавшая из Белоруссии пропагандистка Наталья Радина считает, что ВСУ должны начать наносить удары по территории ее страны.

Об этом она заявила в интервью украинскому Радио НВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эмигрировавшая из Белоруссии пропагандистка Наталья Радина считает, что ВСУ должны начать наносить удары по...

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«Я считаю, что в нынешней ситуации не надо дожидаться, когда ружье, которое висит на стене, выстрелит, а действовать превентивно. Надо понимать, что Лукашенко опасен, доверять ему нельзя. Никакие договоренности с ним не сработают. Надо наносить удары по российским военным объектам, по НПЗ, работающим на российский ВПК. Это законно, и Украина имеет на это право», – сказала Радина.

Также она призвала сформировать в ВСУ «серьезное воинское подразделение из белорусов».

«На базе полка Калиновского пора создавать дивизию. И поверьте, белорусы пойдут в гораздо большем количестве воевать в Украину, если поймут, что у них есть шанс освободить собственную страну», – призывала Радина.

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