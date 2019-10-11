Где украинцы находят работу

11.10.2019

В Украине на одно рабочее место в среднем претендуют 3-4 кандидата. Об этом свидетельствуют исследования рынка труда в стране.

Так, наиболее высокая конкуренция наблюдается в сфере высшего менеджмента – порядка 15 человек на одну вакансию.

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Далее следует отрасль добычи сырья, где на одно место претендуют в среднем 9,5 человек, за ней – юриспруденция с 6,8 претендентами, а в сферу искусства, развлечения и СМИ хотят попасть 5,8 человек при наличии одной вакансии.

Наименее востребованными оказались рабочие профессии – здесь предложений больше, чем соискателей (0,8 человек на рабочее место). К таким выводам пришли аналитики международного портала HeadHunter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изучив рынок труда на Украине, специалисты выяснили, что наиболее востребованная отрасль – сфера продаж является еще и самой быстрорастущей.

Сегодня количество предложений для соискателей там составляет 18% от общего числа вакансий в стране. Сфера высоких технологий и телекоммуникационных услуг расположилась на втором месте и заняла 11% от объема предложений. За ней идут рабочие профессии (6%), производство (6%) и административный персонал (5%). Такой же объем предложений и в сфере строительства, транспорта и логистики.

Интересно, что за последнее время 42% работников менее стали менее лояльно относиться к своим работодателям. Причиной этого 46% опрошенных назвали поведение самого работодателя и отсутствие возможностей для развития.

При этом, работодатели регулярно повышают зарплаты и выплачивают пенсии. Так, каждый третий работник на Украине сообщил, что за последний год его зарплата повысилась на 10%, а у каждого пятого рабочего – на 30%.

В целом же, средняя зарплата на Украине, по данным Министерства финансов страны, составляет 10,5 тысяч гривен. В разрезе по регионам лидирует столица страны, город Киев с показателем 15,7 тысяч гривен. За ним идут Днепропетровская и Донецкая области (по 11 тыс. грн.), Киевская (10,9 тыс. грн.), Запорожская (10,4) и Николаевская (9,9 тыс. грн).

С учетом развития современных цифровых технологий поиск работы на Украине может происходить прямо в режиме онлайн. Для этого существует ряд специальных сервисов. Один из лидеров отрасли – ресурс kabanchik.ua, где размещены более 100 тысяч объявлений и резюме. Кроме подбора вакансий по рубрикам для соискателей, сервис предлагает работодателям найти специалиста для выполнения тех или иных задач.

Пользователи ресурса могут как сами создать задание, так и стать его исполнителем.

География резюме и проверенных исполнителей, благодаря широкой базе сервиса «Кабанчик», охватывает всю территорию Украины и большое количество населенных пунктов.