Где укрепы, Зеленский? На Украине жалеют, что их чиновники не умеют «воровать по-русски»

Продолжающиеся на Украине поиски легендарных укрепсооружений и фортификаций на второй линии обороны, наличием которых все годы СВО центральная власть успокаивала периодически впадавших в грех зрадофильства громадян, закономерно привели к традиционному на нашем культурном пространстве вопросу «Кто виноват»?

Практическим выражением этих поисков стала недавно созданная в Раде следственная комиссия по фортификациям. Автор этих строк более чем уверен, что ее членам предстоит немало чудных открытий. Когда выяснится, например, что большая часть из того, что реально построено, появилось на свет не благодаря попечению мудрого Зе-руководителя, буквально в каждом своем видеообращении к народу обещавшем держать этот вопрос на личном контроле, а трудами предыдущего режима Порошенко – того самого «Петьмана», которого через губу шпыняют авторы координируемых с Банковой анонимных «тележек».

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При этом у Зеленского именно «попередникам» пытаются вменить отсутствие за Авдеевкой на третьем году войны подготовленных фортификаций. Вспомним обвинения со стороны официального «черного рта» парламентской фракции «слуг» депутата Марьяны Безуглой, сетовавшей где то с месяц назад на то, что укрепы не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский.

Вроде справедливо и всем сестрам по серьгам, однако игнорируя тот факт, что у Муженко с Хомчаком просто не было такой заботы – при них ВСУ стояли в Песках, практически в городской черте Донецка.

Но если укрепов таки нет, то что же нам показывают в традиционных видеонарезках с посещений Зеленским регионов – там где он с кислой миной осматривает какие-то лабиринты заборов, наваленные друг на друга мешки с песком и ряды колючей проволоки? Неужели это все оптическая иллюзия? Или правы те, кто заподозрил Банковую в создании показательных «потемкинских деревень», которые показывают Зеленскому и которыми обманывают не только его, но и всю страну?

Зная людей, за плечами которых непропиваемый и бесценный опыт очковтирательства в процессе освоения гигантских бюджетных средств в ходе довоенного «Большого Строительства (оно же воспетое в украинском народном фольклоре «Велыкэ крадивныцтво»), можно охотно поверить в эту версию.

Вот так и выходит, что в отсутствие оборонительных линий, которые должны обеспечивать прикрытие отступающим украинским войскам, последние вынуждены окапываться на ходу и самостоятельно – под обстрелами строя первую линию укреплений. Вторую и третью линии чиновники из военного ведомства и правительства вновь обещают возвести инженерными силами подрядчиков по военным контрактам.

Уже после того, как разгорелся скандал вокруг отсутствующих укрепов, правительство Шмыгаля, чтобы его погасить, оперативно выделило 38 миллиардов гривен ($960 миллионов) на строительство укреплений аж по трем линиям фронта длиной две тысячи киломтеров. Из этих средств 1,7 миллиарда направят на Харьковскую область, 1,5 миллиарда 0 на Сумщину. Дополнительный ресурс получат западный Донбасс, Херсон и Николаевщина.

Впрочем, видя, как снова суетится в телевизоре так и не наказанный харьковский ворюга Синегубов, который, несмотря на опубличенные факты хищений миллионов гривен с выводом их на счета подставных фирм, как ни в чем ни бывало, продолжает руководить целой прифронтовой областью, в реальность этих, уже нынешних обещаний власти верится слабо. Скорее всего и эти деньги разворуют.

Напомню тем, кто забыл: именно синегубовские подчиненные из департамента ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Харьковской обладминистрации заключали те самые прямые договоры с фиктивными фирмами на поставку древесины для несуществующих укреплений, о которых рассказал стране командир разведроты ВСУ Денис Ярославский, с откровений которого и началась вся эта история о голом короле.

После того как заговор молчания прорвало, подобные истории в украинских СМИ и соцсетях звучат все чаще, намекая, что украинское государство перешло в привычный для себя формат несмешного «Вечернего квартала» – коррупция, вранье, непрофессионализм. Пессимисты скажут, что оно из него и не выходило.

«Героизм и самопожертвование отдельных людей плюс грандиозные ошибки российского руководства в 2022 году создали иллюзию, что Украина изменилась, но уже 2023 год показал, что это не так. Тогда в это мало кто хотел верить, но 2024 снова подтверждает – оптимизм был неоправданным. Обыватель, кстати, это понял даже раньше, чем политтусовка – отсюда проблемы с мобилизацией и заплывы мужчин призывного возраста через Тису. Любовь к Украине и нелюбовь к украинскому государству снова вполне комфортно уживаются в головах соотечественников – как это было все последние 30 лет. А с такими настроениями сложно говорить об «осени в Крыму». Кстати, никто уже и не говорит, что тоже показательно», – констатирует один из украинских телеграмм-каналов

Эта история дала толчок рефлексиям на интересную тему – почему у русских получается, а у украинцев нет. Многие украинские лидеры мнений уже отписались на эту тему, сравнив несуществующие оборонительные укрепления Зеленского и вполне реальную российскую «линию Суровикина», о которую разбилось прошлогоднее контрнаступление ВСУ. И выводы, надо сказать, получились весьма нетривиальные.

«Коррупция и бесхозяйственность есть и там, и там. Почему же у россиян дела обстоят лучше? А дело в том, что в РФ воруют по-другому. Чтобы понять как именно, достаточно вспомнить, как в Украине воровали при Януковиче. Объекты к Евро-2012, скоростные поезда, метро в Киеве – на всем этом были разворованы миллиарды, но, тем не менее, это было реально худо-бедно построено. Однако после победы Майдана и отказа от тех советских еще практик воровать стали по-новому – когда не строится ничего, а просто выводятся деньги – как с той же «стеной Яценюка». Именно так в Украине воруют и сейчас, даже когда речь идет о строительстве реальных линий обороны – система уже по-другому не умеет. А в РФ сохраняется преемственность, там преимущественно воруют по старинке, отсюда и разный результат», – сетует уже упомянутая украинская «тележка».

И такие выводы небезосновательны. Достаточно на минуту отвлечься от проблем фронта и заглянуть одним глазком, что делается в тылу. А там….

Вот, к примеру, столица и самый богатый город Украины Киев. Недавно киевский метрополитен», еще до того, как Кличко был вынужден отстранить его проворовавшегося начальника, объявил тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. Киевские СМИ пишут, что ожидаемая стоимость закупки составляет около 14 миллиардов гривен.

Естественно, что тут же нашлись голоса, возмущенные такими безумными тратами местных властей во время войны, когда по идее, каждая лишняя копейка должна доставаться фронту. Но это абсурд лишь в первом приближении. А уже во втором



ситуация, когда, хоть и выглядит странно, но по факту абсолютно логична.

Все дело в том, что чиновники на местах кровно заинтересованы в том, чтобы закатать деньги именно в асфальт, а не в оборону. По той причине, что ремонт дорог для них предметен с точки зрения их места в пищевой цепочке по распилу бюджета, а всякие там дроны для ВСУ – сугубо абстрактны.

В существующей системе военные и гражданские лишь на публику говорят духоподъемные речи о единстве перед лицом наступающего врага. На деле же они – конкуренты за отнюдь неравноценные по размерам финансовые потоки. Если у какой-то мэрии, городской, районной или областной администрации или совета завелись «лишние», то бишь неосвоенные деньги, будьте уверены – они костьми лягут и приведут массу разнообразнейших и часто вполне логичных обоснований, чтобы бабло не досталось военным.

Перефразируя известную максиму про Техас, который должны грабить техасцы, кто контролирует бюджет, то его и разворовывает. Этой модели отношений уже не первый год и даже не первое десятилетие. Проблема лишь в том, что она изначально не была заточена на обстоятельства военного времени. Последние для нее – досадные помехи.

Но стратегически именно это противоречие может в один прекрасный момент привести к тому, что по отремонтированным местными казнокрадами дорогам к месту назначения с ветерком проедут российские танки, а новую линию метро в Киеве будет открывать чиновник, присланный из Москвы на кадровое усиление нового субъекта РФ.