«Где в Европе такая фигня?» – Зе-Рада лишила украинцев доступа к водоемам

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 12:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Скандал, Украина


Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий застраивать побережья и уничтожать общественные пляжи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

О документе рассказала глава фракции Батькивщина» экс-премьер Юлия Тимошенко.


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«Что мне нравится в законопроектах, которые вы вносите, так это то, что они красиво названы. Вот например: «О привлечении инвестиций в развитие отрасли рыбного хозяйства». Кто тут против рыбы? Все за рыбу, это очевидно.

Но этот законопроект не совсем о рыбе. Он о том, как будут дальше использоваться береговые полосы рядом со всеми водоемами. Вы знаете, что во всех европейских странах четко определено расстояние от границы водоема, и сколько берега является абсолютно общей собственностью, где нельзя ничего строить, где допускаются все граждане.

Этот «прекрасный» закон говорит о том, что теперь к побережью любого моря, водоемов, озер наши граждане будут иметь ограниченный доступ. И без каких-либо особых разрешений там будет разрешено раздавать прибрежную полосу. Скажите, пожалуйста, где в Европе такая фигня есть?  Прекратите хотя бы береговые полосы трогать!» – сказала Тимошенко.

Её поддержали и некоторые другие депутаты. Так,  Артур Герасимов отметил, что законопроект создаёт серьёзные коррупционные риски из-за слишком туманных формулировок. Однако, по его мнению, проблемой является закон, защищающий прибрежные зоны. Тем не менее, за документ проголосовали 239 депутатов. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на доработку.

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