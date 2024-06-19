«Где в Европе такая фигня?» – Зе-Рада лишила украинцев доступа к водоемам
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий застраивать побережья и уничтожать общественные пляжи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
О документе рассказала глава фракции Батькивщина» экс-премьер Юлия Тимошенко.
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«Что мне нравится в законопроектах, которые вы вносите, так это то, что они красиво названы. Вот например: «О привлечении инвестиций в развитие отрасли рыбного хозяйства». Кто тут против рыбы? Все за рыбу, это очевидно.
Но этот законопроект не совсем о рыбе. Он о том, как будут дальше использоваться береговые полосы рядом со всеми водоемами. Вы знаете, что во всех европейских странах четко определено расстояние от границы водоема, и сколько берега является абсолютно общей собственностью, где нельзя ничего строить, где допускаются все граждане.
Этот «прекрасный» закон говорит о том, что теперь к побережью любого моря, водоемов, озер наши граждане будут иметь ограниченный доступ. И без каких-либо особых разрешений там будет разрешено раздавать прибрежную полосу. Скажите, пожалуйста, где в Европе такая фигня есть? Прекратите хотя бы береговые полосы трогать!» – сказала Тимошенко.
Её поддержали и некоторые другие депутаты. Так, Артур Герасимов отметил, что законопроект создаёт серьёзные коррупционные риски из-за слишком туманных формулировок. Однако, по его мнению, проблемой является закон, защищающий прибрежные зоны. Тем не менее, за документ проголосовали 239 депутатов. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на доработку.
Спасибо!
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