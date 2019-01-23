Где в России жизни нет: Большая часть страны оказалась безлюдной

23.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Большая часть территории России – практически безлюдные земли. Такой вывод делает известный российский блогер Петр Шкуматов, изучивший данные мобильного оператора «Мегафон» и составив на их основе карту.

«Там, где заштриховано, сотовой связи нет. Это означает, что там нет транзитного трафика и нет достаточного количества людей, чтобы базовая станция отбивала хотя бы электричество. Которого там тоже, скорее всего, нет.

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В итоге складывается печальная картина диспропорции развития страны. Судя по карте покрытия, жизнь заканчивается где-то в районе Новосибирска. На севере жизнь заканчивается уже сразу где-то за Ленинградской областью», – пишет Шкуматов.

Справедливости ради следует отметить, что на карте «безлюдной» зоной отмечен и Крым – правда, причина не в низкой плотности населения полуострова, а в санкциях Запада, из-за которых тут уже пять лет отказывается работать «Мегафон».