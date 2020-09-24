«Где ваши пуля в лоб?». Американцы подстрекают белорусских майданщиков

24.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Белорусский майдан не удается потому, что на нем нет прозападных лидеров, способных повести толпу в атаку на силовиков и взять власть в свои руки.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил экс-представитель НАТО в РФ, выходец из Советского Союза Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отставной американский военный также опечалился, что на протестах в Белоруссии не видно флагов ЕС и США, как это происходило в случае с Евромайданом на Украине.

«Я вижу Белоруссию как смесь между Украиной и Россией, между украинцами и русскими. Но не в этническом состоянии, а в ментальном. Да, они поднялись, да, они бастуют, у них это созрело. Но лидера у них не созрело, нет человека или группы людей, которые могли бы выйти сейчас на их майдан и сказать: «Все, давайте, я вас поведу вперед».

Я не говорю, что у вас они какие-то хорошие были или нет, я не вмешиваюсь в вашу внутреннюю политику, но они у вас моментально образовались. У вас сразу сообразили чиновники, спортсмены, знаменитые люди, которых все знали, они сказали: «Я понял, куда ветер дует, надо прыгать сюда». И они вышли на Майдан и сказали: «Пулю в лоб, так пулю в лоб». И все, и вы уже организовались.

А у них нет этого человека, у них нет этой группы людей. Они смелые в том, что они хотят протестовать, они достаточно готовы, чтобы их били, но не бьют этих. У них нет командира, и это похоже на Россию, на Хабаровск, на все остальное. Где лидер, вокруг кого они там организуются. Какие-то образовались, но их там нет, они ходят по загранице, по каналам – по вашим, американским, и говорят, какой белорусский народ гордый и смелый.

Потом я не вижу – у вас я видел американские флаги, у вас я видел на Майдане флаги европейские. Это же не то, что вы предатели, вы говорите: «Мы хотим быть в этом мире, мы хотим быть в Южной Корее, а не в Северной Корее». Это не значит, что вы хотите быть американцами, вы просто уважаете эти ценности.

У них этих флагов нет, у них только бело-красный, а союзники где их? Они с кем хотят быть, я не понимаю? Они просто Лукашенко хотят убрать и остаться так же, как и есть, сидеть на этом стуле и том стуле, потому что у Лукашенко перестало это получаться?», – заявил Табах.

Напомним, что на киевском майдане один из тогдашних оппозиционеров Арсений Яценюк заявил: «Если пуля в лоб, то пуля в лоб, но честно, справедливо и смело». Соответствующее заявление прозвучало после того, как он сначала призвал не провоцировать милицию. В итоге Яценюка освистали, после чего он резко поменял риторику.