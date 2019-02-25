«Где власть? Где правительство» – Ляшко устроил очередную пиар-истерику

25.02.2019, Киев, Игорь Петров

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» должно вернуть в госбюджет огромные премии, которые выплатило себе в прошлом году.

Об этом, выступая на заседании согласительного совета Верховной рады, заявил депутат Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что глава «Нафтогаза» Коболев и компания насчитывает себе премии. 45 миллионов долларов Коболев и компания выплатили себе премий. Переведите на курс гривны – 1 миллиард 495 миллионов гривен – премия руководства «Нафтогаза». Где власть, где правительство? Покажите мне хоть одну компанию, которая выплачивает своим менеджерам столько. Это грабеж среди бела дня», – сказал Ляшко.

Он также сообщил, что его фракцией зарегистрирован проект постановления, согласно которому руководство НАК «Нефтегаз» должно вернуть свои премии в госбюджет.

«Почему пенсионеры, вдовы и чернобыльцы должны платить премии «Нафтогазу»? Они залезли в карман каждому пенсионеру, каждому рабочему человеку, чтобы выплачивать себе по 5 миллионов гривен зарплаты каждый месяц и миллиардные премии. Разве можно выплачивать такие премии в стране, где миллионы бедных?», – сказал Ляшко.

Напомним, что после победы над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение о выплате руководству компании бонусов в размере 45,6 миллионов долларов. При этом деньги уже выплачены, хотя украиснкая сторона до сих пор ничего не получила от “Газпрома”.