«Где все эти люди, что слушали меня и пели?» – у Макаревича в Израиле «болит» в одном месте
Сбежавший в Израиль после начала СВО предатель-иноагент Андрей Макаревич переживает потерю больших аудиторий, которые некогда собирал в России.
Об этом признанный иноагентом радиоведущий Алексей Венедиктов рассказал в интервью прибалтийскому проекту «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Венедиктов уточнил, что выслушал откровения Макаревича во время совместного распития водки под плов.
«Он сделал плов, и этот плов надо было сожрать. Плова было очень много, водки было меньше. Андрея я не видел, наверное, лет пять», – сказал радиоведущий.
«Андрей выглядит молодецки, но у него болит. Он помнит, как он и «Машина» собирали здесь стадионы. Где все эти люди? Что теперь эти люди, которые слушали и пели? У него это болит, а у меня это знобит», – добавил Венедиктов.
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