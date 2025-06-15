«Где все эти люди, что слушали меня и пели?» – у Макаревича в Израиле «болит» в одном месте

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Сбежавший в Израиль после начала СВО предатель-иноагент Андрей Макаревич переживает потерю больших аудиторий, которые некогда собирал в России.

Об этом признанный иноагентом радиоведущий Алексей Венедиктов рассказал в интервью прибалтийскому проекту «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Венедиктов уточнил, что выслушал откровения Макаревича во время совместного распития водки под плов.

«Он сделал плов, и этот плов надо было сожрать. Плова было очень много, водки было меньше. Андрея я не видел, наверное, лет пять», – сказал радиоведущий.