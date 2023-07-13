«Где вы нашли перемогу?» – Порошенко об итогах Вильнюсского саммита НАТО

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Саммит НАТО в Вильнюсе обернулся для Киева глубочайшим разочарованием, ознаменовавшись лишь подачкой в виде ксерокопии обещаний об «открытых дверях» альянса, которые озвучивались еще в Бухаресте в 2008 году.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу, где нашли очевидную «перемогу» те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины. К сожалению, вчерашний Вильнюс был очень похож на Вильнюс 2013 года, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации, и я его подписал сразу после избрания, а ныне не получила заслуженного приглашения в НАТО, хотя украинские вооружённые силы обороняют восточный фланг НАТО. К сожалению, и итоговый документ Вильнюса-2023 является ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление «семёрки» напоминает исключительно протокол о намерении. Тот, кто хочет, посмотрите – там слово «гарантии» отсутствует. Единственное, что там есть – это начало консультаций на случай, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации проводились в 2014 году. И ни в коем случае нам нельзя это повторить», – заявил Порошенко.

«Не нужно нам слов про открытые двери! Если двери открыты, дайте нам зайти! Если вы нас не пускаете, это означает двери закрыты, и говорите правду», – истерил экс-президент.

Вместе с тем, он призвал не ругаться, а уже начинать готовиться к следующей попытке Украине – саммиту НАТО в Вашингтоне.

«Печалит ругня, которая разворачивается вокруг саммита. Одни набрасываются на власть, другие – во всём крайний Байден. Кто виноват – выясним после войны. А сейчас нам надо за год подготовиться к Вашингтонскому саммиту», – сказал Порошенко.