Где зарыли Скрипаля?

09.11.2018, Москва, Олег Кравцов

Великобритания не выпустит из страны Юлию Скрипаль – дочку британского шпиона, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в отравлении которого британские власти обвиняют российские спецслужбы.

Об этом “Известиям” заявила племянница шпиона Виктория Скрипаль, по мнению которой, сейчас Лондону просто опасно отпускать ключевых свидетелей по этому делу, поскольку британская сторона с марта так и не предоставила никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.

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“И поэтому они, конечно, опасаются того, что она может после переезда в другую страну начать рассказывать ненужную информацию. Поэтому Юлия останется в Великобритании фактически в качестве политического заложника, пока не изменится климат в этой стране. Моего дяди, скорее всего, уже нет в живых. В те разы, когда Юлия мне звонила, была возможность передать ему трубку, чтобы он сказал хотя бы пару слов. Но ни одного слова мы от него так и не услышали, и боюсь, что уже никогда не услышим”, – сказала родственница.

По ее словам, у Юлии Скрипаль в настоящий момент «нет никаких перспектив, так как ситуация зашла слишком далеко».

“Сейчас ее, скорее всего, еще пару раз попробуют использовать для манипуляции общественным мнением. Может быть, Юлию заставят сделать несколько заявлений. Вспомните, когда она говорила, что может свободно передвигаться по стране и не заинтересована в консульской помощи со стороны России. Понятно, что это были не ее слова. Ее просто заставили сделать такие заявления. Сейчас никто не знает, где она находится. Я пыталась ей звонить, писать сообщения, но никто не отвечает”, – уточнила Виктория Скрипаль.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, бывший офицер ГРУ и двойной агент Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а через четыре года передан Великобритании в рамках «обмена шпионами». 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери.

Великобритания обвинила Россию в причастности к попытке отравления Скрипалей и объявила 23 российских дипломата персонами нон грата.