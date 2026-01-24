Где же вы, немецкие сантехники? Европа отморозилась от помощи Киеву

Анатолий Лапин.  
24.01.2026 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 866
 
Дзен, ЖКХ, Киев, Украина


Европейцы, так любящие издалека рассуждать о поддержке Украины, почему-то не спешат отправить на подмогу в замерзающий Киев бригады своих электриков и сантехников. Удары по украинской столице вообще превратились в рутину и ушли с передовиц западных СМИ.

Об этом в эфире видеоблога политолога Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы, так любящие издалека рассуждать о поддержке Украины, почему-то не спешат отправить на подмогу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ни городская власть Киева, ни республиканская власть ничего не сделали для того, чтобы организовать в больших количествах пункты обогрева, обеспечить людей горячим питанием.

Да и, собственно, никто из европейских стран не помог Украине слесарями, электриками, и во многом сейчас уже создаётся впечатление, что Украину в плане электроэнергетики списали, заявлений с осуждением России практически нет, удары эти стали рутиной, создаётся впечатление, что в самом Евросоюзе с большим трудом понимают, что делать дальше», – сказал Лизан.

По его словам, справиться с последствиями блэкаута Киев самостоятельно не может.

«Во многих подъездах в Киеве просто поразмораживало батареи, там сперва затопило подъезды, а затем всё это дело замёрзло, замёрзла канализация. В том же Киеве уже по факту сотни многоквартирных домов непригодны для жизни, их нужно эвакуировать. Естественно, об эвакуации никто там особо-то и не думает, граждане спасаются сами».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить