Где же вы, немецкие сантехники? Европа отморозилась от помощи Киеву

Европейцы, так любящие издалека рассуждать о поддержке Украины, почему-то не спешат отправить на подмогу в замерзающий Киев бригады своих электриков и сантехников. Удары по украинской столице вообще превратились в рутину и ушли с передовиц западных СМИ.

Об этом в эфире видеоблога политолога Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни городская власть Киева, ни республиканская власть ничего не сделали для того, чтобы организовать в больших количествах пункты обогрева, обеспечить людей горячим питанием. Да и, собственно, никто из европейских стран не помог Украине слесарями, электриками, и во многом сейчас уже создаётся впечатление, что Украину в плане электроэнергетики списали, заявлений с осуждением России практически нет, удары эти стали рутиной, создаётся впечатление, что в самом Евросоюзе с большим трудом понимают, что делать дальше», – сказал Лизан.

По его словам, справиться с последствиями блэкаута Киев самостоятельно не может.