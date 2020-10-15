«Г…дон с фамилией «Геращенко» – у Зеленского оправдываются за очередной скандал в армии

15.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Офис президента Украины Владимира Зеленского вляпался в очередной скандал после визита главы государства на передовую.

Так, пресс-служба опубликовала фото, где Зеленский сидит за одним столом с военными в компании с главой офиса Андреем Ермаком. При этом, на фото видно, что тарелки с едой стоят только перед Зеленским и Ермаком, а военные, скорее, выполняют функцию массовки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это вызвало гнев у сторонников экс-президента Петра Порошенко, которые тут же стали раздувать скандал. Так, депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в своем блоге заявила, что при прежней власти столы у военных ломились от разнообразных блюд, не то, что при Зеленском.

«Сотни раз мы садились за стол с воинами, чтобы вместе съесть вкуснейшую в мире гречку со шкварками, бутерброд с маслом и сыром, который дома не позволяешь из-за постоянной диеты, наваристого борща, выпивали ароматный чай с травами, или очень сладкий кофе (так подают на фронте). В палатках, у полевой кухни, в блиндажах, в переоборудованных под солдатское жилье помещениях, мы садились за эти гостеприимные столы, и отказаться – это обидеть.

А хозяева, улыбающиеся ребята в камуфляже, все тащили на стол вкусности, овощи, фрукты, печенье, традиционную сгущенку, сало, консервированные помидоры, жареную рыбу, и хвастались, как изменилось снабжение армии, как вкусно теперь питаются даже на передовой, и волонтерам не надо таскать консервы и вареники. И никогда в страшном сне не могла бы представить, что мы едим, а воины сидят для декораций. Им даже не поставили тарелок. Воины – главные герои! А не массовка», – написала Геращенко.

Бывший коллега Геращенко по прошлому созыву парламента и экс-журналист Сергей Лещенко при этом раскритиковал «порохоботов», опубликовав фотографию с другого ракурса, на которой видно, что военные ели вместе с президентом.

«Одно дело – критиковать Зеленского за его действия или бездействие. Это вопрос политики, у каждого свои взгляды. Другое дело – когда бывшая первый вице-спикер парламента и один из лидеров ПЕС Ирина Геращенко постит откровенный, тупой и безумный фейк в стиле «Раша Тудей» о том, что солдатам не поставили тарелки. Постит даже без знака вопроса. Просто чушь», – написал Лещенко в своем блоге.Альтернативные фото опубликовал и политтехнолог Александр Петров, сопроводив их более жестким комментарием.

«Кажется фамилия Геращенко – это метка для самых конченых людей. Не зависимо от пола и социального статуса. Есть у вас нормальный знакомый, не г…дон, с фамилией «Геращенко», может быть я ошибаюсь? Как не Антоша, так Ира на горизонте. Давайте еб…ь за дело, а не на пустом месте. Тем более, что еб…ть есть за что», – написал Петров.

Интересно, что после того, как скандал вылился в соцсети, пресс-служба офиса президента оперативно удалила фото.