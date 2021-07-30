Геббельсята Зеленского натравили Дробовича на русский Крым

30.07.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

В логове Зеленского продолжают нагнетать обстановку к началу первого саммита «Крымской платформы».

В среду, 28 июля, кураторы решили задействовать «тяжёлую артиллерию» – выпустить к микрофонам изливать «обжигающую правду» Институт национальной памяти и его главаря Дробовича. И не просто, а придав ему в помощь группу «экспертов».

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На этот раз сходняк два с лишним часа перетирал тему «депортации» мая 1944 года, внезапно вспомнив, что, вместе с крымскими татарами, в ссылку отправились крымские болгары, армяне и греки. Для создания соответствующего фона отдуваться в одной обойме с Дробовичем были привлечены первые попавшиеся под руку представители диаспор, не имеющие к Крыму никакого отношения.

Так, от лица крымских армян выступал загадочный представитель Бессарабии с типично армянскими именем-фамилией Ярослав Кичук, крымских болгар представляла профессиональная киевская болгарка Илекчиева, а крымских греков – обласканная украинскими властями профессиональная гречанка Проценко-Пичаджи из Мариуполя.

Из того, что все эти «лишенцы» трещали на пресс-конференции, становилось ясно, что нацменам на зарплате была поставлена задача: через антисоветские выпады – возбудить антироссийские настроения среди российских болгар, греков и армян, а если получится, то и на родине этих этносов.

«Не менее важным является то, как сейчас воспринимаем, понимаем эти события, какова позиция государства относительно этих событий, какова позиция национальных сообществ относительно этих событий и какова позиция стран, тех же Болгарии, Греции, Армении относительно восприятия этих событий, есть ли оценки этих событий», – заплёл слова Дробович.

Как и в случае с крымскими татарами, форс-мажнорная ссылка во время войны раздувалась до масштабов геноцида с применением, мягко говоря, некорректного термина «депортация», как будто речь шла об изгнании народов за границы СССР.

Вот типичный пример манипуляции в исполнении профессиональной болгарки Илекчиевой:

«В 90-е годы из самих переселенцев-болгар или их потомков практически никто не вернулся в Крым и практически никто не восстановил свои корни в Крыму».

По ее словам, через несколько лет после «депортации» болгарам, как и представителям других народов, депортированных из Крыма, запрещалось приезжать и селиться в Крыму, что является примером типичного вранья. Вскоре после смерти Сталина, в 1956 году было принято правительственное решение одобрить возвращение всех сосланных этносов, за исключением крымских татар.

«Никто не мог возвращаться на территорию Крыма долгий период времени, правила были для всех одинаковы. Болгары селились на Кубани, в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Также как и другие народы, болгары не имели права на репарацию», – продолжала горестно куковать Илекчиева.

По данным «исследовательницы», представители болгарского народа были «депортированы» в Башкирию, в Марийскую АССР, в Кемеровскую, Молотовскую (Пермскую), Свердловскую и Кировскую области РСФСР (хотя Илекчиева упоминает её как «РФ»), а также в Гурьевскую область Казахстана.

И далее: «В местах депортации всего было зарегистрировано 12465 болгар разного возраста. Причём, по состоянию на 1 октября 1948 года смертность среди выселенных из Крыма представителей всех национальностей была выше рождаемости в 6,8 раз».

К счастью, в рассказе «профессионалки» никто трупы ссыльных из вагонов в зоне отчуждения не выбрасывал.

«Эксперт» каким-то образом умудрилась заглянуть даже в регистрационные книги ЗАГСов. По её словам, в местах «депортации» болгары в основном ассимилировались с русскими. Согласно последней переписи населения, в России проживают чуть более 3,5 тыс. болгар.

Из чего делается многозначительный вывод: «политика преследования и уничтожения» «депортированных» из Крыма болгар была «геноцидом», а Россию, как правопреемницу СССР, необходимо привлечь к ответственности.

Выступления других ораторов мало чем отличались от выступления «лишенки» Илекчиевой, вот только все они имели доказательную базу на уровне «мамой клянусь» и, фактически, были калькой бредовых рассказов Джемилева о «негласной переписи крымских татар», якобы проведенной в конце 1960-х представителями «меджлиса».

Для того, чтобы придать весомость своим нелепым обвинениям, докладчики, поощряемые канализатором Дробовичем, единогласно признали юридически ничтожными советские документы, в которых названы причины ссылки крымских болгар, греков и армян.

Ну, это мы уже проходили. Если игнорировать документы, то на месте исторического события возникает чучело, симулякр, который можно набить всем, чем угодно заказчику.

Чтобы не быть голословными, приведём версию официального «историка меджлиса» и чубаровской протеже Бекировой о причинах массового дезертирства крымских татар во время тяжёлых боёв за полуостров 24 сентября – 16 ноября 1941 года со ссылкой на своего деда, Абдурамана Бариева, писаря одного из частей крымской 51-й армии:

«Во всем батальоне пригодным к работе было роздано 18 винтовок. Остальные 700 солдат из батальона стояли перед немцами с лопатой и кайлом. Минометы и пулеметы были поломанные и непригодные… Сопротивление было бесполезным».

На какую подлость только не пойдёшь, чтобы оправдать собственную трусость…

Давайте кое-что вспомним. Вскоре после воссоединения, в Кремле было принято решение – присвоить городу Красноперекопск почётное наименование «город воинской славы». Это значит, что советские солдаты дрались за Красноперекопск особенно стойко и упорно, о чём свидетельствуют находки поисковиков.

В середине 90-х, на моих глазах, поисковики подняли неподалёку от Перекопа останки советского пулемётчика. То, в каком состоянии была пулемётная ячейка, красноречиво свидетельствовало, что боец стоял насмерть. Судя по всему, солдата накрыло близким взрывом снаряда, а до этого он отражал вражеские атаки, стоя по грудь в стреляных гильзах. Так его и подняли – вместе с изъеденными коррозией гильзами и ржавыми обломками верного «дегтяря». И таких свидетельств ожесточенных боев поисковики находили вдоль линии обороны сотнями.

Целый батальон с черенками от лопат и с кайлом в руках может быть только в бездарных фильмах Михалкова. На войне не было ни одного случая, чтобы людей бросили в бой совсем без оружия. Все случаи, когда солдаты шли в бой частично вооружёнными, хорошо известны историкам, и они относятся к форс-мажорным обстоятельствам, когда командованию приходилось срочно останавливать прорвавшихся немцев, и эти эпизоды можно пересчитать по пальцам одной руки.

Если говорить конкретно о причинах выселения крымских болгар, то понятно, почему докладчики отказались принимать во внимание советские документы. В них, основываясь на информации из оккупационных источников, говорилось, что крымские болгары создавали при гитлеровских администрациях свои национальные комитеты, которые приветствовали приход оккупантов и активно втягивали население в сотрудничество с фашистами.

При этом, большинство взрослого населения из числа крымских болгар поддерживали тесные контакты и выполняли приказы немецкого командования. Среди крымских партизан местных болгар было исчезающе мало.

Что касается крымских греков и армян, то их выслали не столько за коллаборационизм, сколько за лояльность гитлеровской администрации, поощрявшей частную инициативу на оккупированных территориях.

Это может показаться избыточной мерой, но не следует забывать, что в такой жестокой войне любое проявление лояльности к врагу вызывало, мягко говоря, непонимание у большинства людей, отдававших все силы фронту.

Высылка за Можай нелояльного населения в те времена широко применялось практически повсюду: в США за колючую проволоку в «профилактических целях» были отправлены местные японцы и даже корейцы, а также немцы и итальянцы. В освобождённых Польше и Чехословакии этническим немцам отомстили за весь период оккупации, изгнав их буквально отовсюду. Беженцы, при этом, подвергались избиениям, грабежам, изнасилованиям. Их даже могли безнаказанно убить. Но сегодня об этом по понятным причинам не любят вспоминать.

Таким образом, если начать расчёсывать тему и требовать справедливости у «светозарных джедаев», может выйти крайне неловкая ситуация.

Следует заметить, что, в отличие от «демократических государств», «тоталитарный» СССР, отправляя в ссылку, позволяя людям собрать вещи, выдавал суточные, харчи и одежду, обеспечивал учение и лечение. На местах ссыльнопоселенцам выдавались подъёмные на обзаведение хозяйством, и помещали людей не за колючую проволоку, а в колхозы и совхозы, с предоставлением жилья и приусадебных участков.

Работали ссыльные там же, где и местное население, и делить им приходилось военные тяготы и лишения с последующей послевоенной разрухой — со всей страной, а не узким кругом.

В общем, очередное мероприятие ради мероприятия состоялось. УИНП с Дробовичем может смело ставить себе галочку за выполненную работу, подтанцовка исполнила свою партию, и теперь зеленским геббельсятам можно убрать язык, чтобы очистить рабочее место до следующего раза.