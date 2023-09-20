Гегемония Запада закончилась – президент Ирана в ООН

Анатолий Лапин.  
20.09.2023 08:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Иран, ООН, Политика, Россия, США


Западная гегемония больше не соответствует реалиям мира, попытка навязать так называемые ценности и идеалы провалилась.

Об этом, выступая на Генссамблее ООН, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная гегемония больше не соответствует реалиям мира, попытка навязать так называемые ценности и идеалы...

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По словам иранского лидера, сейчас мир находится в переломном моменте истории, появилась надежда на создание справедливого миропорядка.

«Дамы и господа, мы оказались в переломном моменте в нашей истории. На глобальном ландшафте происходят серьезные изменения, появляется новый миропорядок и с этого пути уже нельзя свернуть. Гегемония Запада более не соответствует реалиям сегодняшнего мира, старый либеральный порядок, который соответствует амбициям жестоких, ненасытных лидеров и капиталистов, оказывается в прошлом.

Попытка универсиализировать американские идеалы по всему миру провалилась, и Иран гордится тем, что мы пролили свет на истинный характер этих лидеров… Сейчас мы видим противостояние, появляются незападные державы, поэтому есть надежда на создание нового, справедливого глобального порядка»”, – заявил Раиси.

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