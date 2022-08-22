Гэндальф согласился возглавить гей-парад имени Бандеры в Киеве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Британский актер и гомосексуалист Иэн Маккеллен, известный по роли Гендальфа во «Властелине колец», согласился открыть гей-фестиваль имени Степана Бандеры в Киеве.

Такое предложение от лица президента Украины Владимира Зеленского сделали британцу российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«О, это было бы… Можно, пожалуйста, я приеду на него. Какой контраст с Москвой, где гей-парады запрещены уже 100 лет», – растрогался Маккелен.

«Зеленский» тут же пообещал ему завоевать Москву и провести гей-парад на Красной площади. Маккелен назвал Зеленского Фродо и показал бутафорский меч Гендальфа из кинофильма «Властелин колец» «со всей любовью», который пообещал вручить при встрече в Киеве. В ответ «Зеленский» пообещал поцеловать актера.

«Я знаю, что есть солдаты-геи сражающиеся за вашу страну, и их наградой будет ваш энтузиазм и готовность им помочь, когда все закончится», – сказал Маккелен.

Он согласился передать британским геям призыв «Зеленского» приехать на Украину, чтобы сражаться с Россией. Актер поддержал стремление «украинского президента» создать толерантную армию, легализовать гей-браки, педофилию и смену пола у детей.

«Я полагаю, что позволяет вам сохранить позитивный настрой по поводу будущего», – сказал Маккелен.

По просьбе «Зеленского» он призвал мэра Киева Виталия Кличко совершить камингаут.

«Я на его стороне для его же блага. Человек может быть эгоистом. Когда человек публично заявляет, что он гей и ведет себя честно, он начинает чувствовать себя более уверенно. Вся его жизнь меняется, отношения с семьей и друзьями, со всем миром. Виталий, как говорит ваш президент, признавайтесь и будьте честны. Начните лучше относиться к миру, и мир будет лучше относиться к вам», – сказал Маккелен.