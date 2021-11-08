«Гэндальфы» не спасут Москву от мигрантов – глава «Федерации мигрантов России» поиронизировал над Патрушевым и Бастрыкиным

Власти Москвы не смогут отказаться от труда мигрантов, несмотря на соответствующее заявление вице-мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил президент общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда выступают секретарь Совбеза и глава Следственного комитета и говорят, что мингрантов надо поменьше, на этой волне вице-мэру, который на своей должности не так давно, для того, чтобы сказать, что они неправы, нужно быть очень смелым товарищем. Что он думает на самом деле, мы не знаем», – сказал Коженов.

По его данным, число мигрантов, оформляющих официальные разрешения на работу в Москве растет. В 2019 году их было 400 тыс. человек, в 2021 – уже 600 тыс. Общественник сравнил тех, кто желает полностью отказаться от труда мигрантов с волшебником Гэндальфом из книг Толкиена.

«Часть людей можно отнести к «гэндальфам” Они считают, что можно, просто захотев, «силой магии” отменить реновацию, когда уже выделены деньги, стоят планы. Нельзя силой мысли и магией отменить реновацию. Никто из силовиков не сказал: отменим реновацию», – рассуждает Коженов.

Сейчас в российской столице идет массовое строительство по программе реновации (замена «хрущевок» на новые дома), строителей остро не хватает. По оценке вице-мэра Бочкарева, если раньше туда привлекалось порядка 120 тыс рабочих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, то сейчас осталось менее 40 тыс.

Массовый завоз мигрантов в Россию лоббирует министерство строительства РФ и вице-премьер Марат Хуснуллин. Он говорит о необходимости привлечь на стройки до 2024 года не менее 5 млн мигрантов.