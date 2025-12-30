Гей-бандеровец Портников: Для Путина Трамп неадекватный слабак! 

Игорь Шкапа.  
30.12.2025 17:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 175
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Российский лидер Владимир путин чувствует сове превосходство над американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом в эфире вещающего из Риги видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников.

Ведущий заметил, что Путин якобы «издевательски играет с Трампом», чего тот не видит.

«Абсолютно очевидно, что Трамп воспринимает Путина как человека, который стремится выйти из сложной ситуации, а Путин воспринимает Трампа как неадекватного слабака – и любой свой разговор с Трампом естественным образом воспринимает как удар по самолюбию американцев.

Если Трамп ему звонит, значит ему что-то нужно от Путина, значит можно тогда действовать.

Трамп же сам вчера позвонил Путину, понимаете?!», – поражается Портников.

