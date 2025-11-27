Гей-бандеровец Портников: Один российский удар заткнул рот Трампу

Игорь Шкапа.  
27.11.2025 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 691
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент СШа Дональд Трамп больше не говорит, что американские инвестиции станут гарантией безопасности для Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

Президент СШа Дональд Трамп больше не говорит, что американские инвестиции станут гарантией безопасности для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп говорил: «Да сам американский инвестор – это гарантия безопасности. Чего ты вообще хочешь?». Кстати, перестал об этом говорить, знаете, когда? Когда был удар российских ракет по предприятию в Мукачево с американскими инвесторами. Там было предприятие с реальным американским инвестором. Оно было уничтожено прямым попаданием российской ракеты в Мукачево Закарпатской области, где было только несколько таких прилётов за всю войну», – сказал пропагандист.

Он считает, что этот удар не был случайным, а русские «прицельно уничтожили американское предприятие, чтобы Трамп знал своё место на празднике жизни».

«И больше он никогда не говорил, американские инвестиции – это гарантия безопасности, потому что это тогда выглядит смешно, потому что он тогда должен объяснить, что же случилось в Мукачево, почему Путин не боится в Мукачево бить, почему он должен бояться в других местах. После этого обо всём этом забыли, как о страшном сне.

Только некоторые украинские эксперты иногда: «Ой, мы же и так Америке уже всё пообещали отдать, поэтому на нас больше не обращают внимания, а Россия их ещё искушает деньгами». А что мы им предложили отдать? Мы с ней воздухом торговали. Геологоразведка в последний раз в Украине была ещё до появления независимого государства», – резюмировал Портников.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить