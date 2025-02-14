Гей-бандеровец Портников: «Позор Трампу! Это победа Путина. Украина гибнет!»

Игорь Шкапа.  
14.02.2025 20:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Соединенные Штаты стремительно теряют статус демократического государства.

Об этом в эфире львовского телеканала NTN заявил киевский политический обозреватель, гей и антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты стремительно теряют статус демократического государства. Об этом в эфире львовского телеканала NTN...

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«Президент наибольшего демократического государства мира, которое стремительно теряет этот статус, разговаривал с президентом авторитарной страны, которая совершила агрессию против соседа, без упоминания этой агрессии, комплиментарно, делая акцент на совместном участии во Второй мировой войне, которого никогда не было, потому что Россия была частью страны, которая принимала участие во Второй мировой войне, как и мы с вами», – вещал Портников.

По его словам, имели место и «личный позор» Дональда Трампа, и «позор США как государства».

«И абсолютно очевидно – это дипломатическая победа президента РФ Владимира Путина, который вышел из дипломатической изоляции, созданной при участии США», – добавил русофоб.

Он считает, что сейчас складывается ситуация, «когда мы [Украина] не можем уверенно сказать, что будем существовать» на мировой карте.

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