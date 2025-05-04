Соглашение по недрам Киева и Вашингтона гипотетически может оказаться полезным только в следующем раунде противостояния с Россией.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам факт того, что США создают общий фонд с украинцами для инвестиций, уже позволит Трампу объяснять своему электорату, что он не бросает деньги в окно (как Байден, как он охарактеризовал помощь Украине), а зарабатывает на этой помощи путём доступа к украинским ископаемым, к украинской экономике. Реального практического смысла в этом соглашении – ноль. Там нет никаких гарантий безопасности для Украины. Во-вторых, мы вообще не знаем, что это такое в современном мире, в условиях, когда США не уверены, что будут защищать страны Европы. В-третьих, никакого американского военного контингента, который защищал бы американские инвестиции, на нашей земле не будет. А это означает, что никаких инвестиций в украинскую экономику до окончания войны не будет. РФ, разумеется, не собирается заканчивать войну, а такой договор для неё – это дополнительный стимул эту войну продолжать. А в-шестых, даже если мы с вами увидим завершение войны, то после него придётся проводить геолого-разведывательные работы», – рассуждал Портников.